Musical im Käsekrieg: Das Leben für ein Milchprodukt geben? Aber freilich!

Wieso führen Menschen Krieg? Für Erdöl, Gas oder die Befriedigung des Größenwahns weniger Machtmänner von geistig fragwürdiger Gesundheit? Das Musical "Strike up the Band", das am Samstag im Linzer Musiktheater österreichische Erstaufführung (EA) feierte, gibt eine Antwort, die die bitterböse Ironie des Werks schon in sich trägt: Es geht um irgendeinen Käse.