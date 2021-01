Gesetzesentwurf zum Freitesten lässt noch viele Fragen offen

Es war der letzte Akt der Regierung im alten Jahr: Am Silvestertag schickte sie jene Novelle in Begutachtung, die ab 18. Jänner ein Ende des Lockdowns für Bürger, die einen negativen Corona-Test vorweisen, bringen soll.

Darin wird für das Betreten von Betriebsstätten (etwa Gastronomie und Hotels) oder den Besuch von Veranstaltungen neben der schon bisher geltenden Masken- und Abstandspflichten die Pflicht zur Vorlage eines negativen Testergebnisses festgeschrieben. Gleiches gilt für die Ausgangsbeschränkungen. Alle Erleichterungen sollen auch für Personen, die in den vergangenen drei Monaten das Coronavirus hatten, gelten. Nicht geregelt wird im Entwurf, welche Art von Test vorgelegt werden muss, wer diese kontrolliert und ob diese Regelungen nur für die Woche ab 18. Jänner gelten. All das soll erst in weiteren Verordnungen des Gesundheitsministeriums geregelt werden. Die Online-Anmeldung für die am 16. und 17. geplanten Massentests startet in den meisten Bundesländern (auch in Oberösterreich) am Montag auf oesterreich-testet.at.

Kurz ist die Begutachtungsfrist: Sie endet morgen. Das Gesetz muss freilich vor Ende des Lockdowns beschlossen werden. Dass sich das ausgeht, ist nicht fix, weil die Opposition wegen der Vorgangsweise der Regierung tobt und die Möglichkeit hätte, das Inkrafttreten mit einem Veto im Bundesrat zu verzögern. FP-Klubchef Herbert Kickl sprach von einer "Attacke auf die demokratischen Grundprinzipien", sein SP-Kollege Jörg Leichtfried kritisierte die "extrem kurze" Begutachtungszeit, die Neos eine "Missachtung des Parlaments". Auf ein Veto festgelegt hat sich aber nur die FPÖ.

Wie die Details aussehen könnten, hatte Kanzler Sebastian Kurz (VP) in einem TV-Interview vor dem Jahreswechsel zumindest skizziert: So sollen im Kultur-, Sport- und Tourismusbereich die Betreiber für die Kontrolle der aktuellen Corona-Tests ihrer Besucher verantwortlich sein, in der Gastronomie die Gesundheitsbehörden. Für Lokalbesuche reiche ein maximal eine Woche alter Test, für alle anderen Bereiche darf er maximal 48 Stunden her sein. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SP) stieg auf die Barrikaden: Die Gesundheitsbehörden könnten die Kontrollen nicht leisten, er werde Polizeiunterstützung anfordern. Aus dem Kulturbereich kam heftige Kritik an der Ungleichbehandlung mit der Gastronomie. (jabü)