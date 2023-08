Eva Glawischnig gesteht Kuss mit Herbert Kickl

Die ehemalige Grünen-Chefin Eva Glawischnig will in Jugendtagen den nunmehrigen FPÖ-Parteichef Herbert Kickl geküsst haben. Passiert sei es auf ihrer Geburtstagsparty beim Flaschendrehen, als sie 14 Jahre alt war, verriet sie gegenüber krone.tv. "Wir haben uns geküsst, ja", so Glawischnig: "Aber da waren wir ganz jung." Kickl und Glawischnig hatten gemeinsam in Spittal an der Drau die Schulbank gedrückt. Sie schätze ihn als intelligenten Menschen, so Glawischnig: "Aber wir haben dann irgendwann nicht mehr miteinander reden können."

