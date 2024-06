"I am from Austria": ÖFB-Fans singen in den Straßen von Düsseldorf

Rot-Weiß-Rot ist bei der EM in Deutschland zahlreich vertreten.

Wenige Stunden bevor im Düsseldorfer Stadion Österreichs Bundeshymne für das EM-Auftaktspiel gegen Frankreich erfolgt, ertönte in den Straßen bereits die inoffizielle Hymne.

Bei "I am from Austria" geben sich die zahlreichen ÖFB-Fans textsicher - also schon Gänsehautstimmung vor dem Anpfiff.

Die französischen Fans stehen den Österreichern in nichts nach, wie Aufnahmen von vor dem Spiel zeigen.

Tausende Österreicher reisen der Auswahl rund um Teamchef Ralf Rangnick zum EM-Turnier in Deutschland hinterher. Darunter sind auch die "Red Hot Austrian Fans", eine Fangruppe aus dem Mühlviertel:

