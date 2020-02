Ende der Mission "Sophia": Nehammer lobt "richtige Entscheidung"

Kritik kam am Dienstag dagegen von FPÖ und NEOS, allerdings aus unterschiedlichen Gründen: Die FPÖ sieht nur eine "Umetikettierung der Mission, die NEOS kritisieren die "unkonstruktive Haltung" der Regierung in Brüssel.

"Es war wichtig und richtig, der Mission Sophia eine klage Absage zu erteilen", erklärte Nehammer in einer Stellungnahme. Der Fokus der neuen Mission sei eine Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen, betonte er. "Sollte sich herausstellen, dass durch den Einsatz von Schiffen vor dem östlichen Teil Libyens neue Pull-Faktoren für illegale Migration geschaffen werden, greift sofort die Notbremse und die maritimen Elemente werden abgezogen", so der Innenminister.

"Mogelpackung"

Sein Amtsvorgänger Herbert Kickl sah das anders und sprach von einer "Mogelpackung". "Die sogenannte Abschaffung der Mission Sophia ist nur eine Umetikettierung mehr", kritisierte der FPÖ-Klubobmann bei einer Pressekonferenz. Auch die Operation Sophia sei offiziell nie eine Rettungsmission gewesen, argumentierte Kickl, inoffiziell habe sie aber 50.000 Migranten nach Europa gebracht. Jetzt versuche man dem ganzen wiederum "ein neues Mascherl" zu geben. "Man verlagert die Marineaktivitäten ein bisschen weiter Richtung Osten, als würden die Schlepper nicht in Windeseile auf das reagieren würden", so Kickl. Aber es würden Schiffe im Wasser bleiben und damit würden diese Migranten in Seenot retten und nach Europa bringen.

"Nationalisten und Opportunisten"

Die NEOS dagegen kritisierten die "unkonstruktive Haltung der österreichischen Regierung" als "türkis-grünes Armutszeugnis". "Für ein paar schnelle Schlagzeilen, stellen sich Sebastian Kurz und Außenminister Schallenberg gegen gemeinsame, europäische Lösungen", sagte die EU-Abgeordnete Claudia Gamon in einer Aussendung und sprach von einem weiteren "Beispiel dafür, was passiert, wenn Nationalisten und Opportunisten Innenpolitik in EU-Gremien machen, anstatt im Sinne der Europäerinnen und Europäer zu arbeiten und zu handeln". Gamon forderte daher einmal mehr die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips im Rat, um die EU handlungsfähig zu machen.

