Wie der unglaubliche Hulk will Boris Johnson den Brexit durchprügeln

Der britische Premierminister Boris Johnson hat seine Entschlossenheit unterstrichen, Großbritannien am 31. Oktober aus der EU zu führen. Er werde Wege finden, ein jüngst vom Parlament verabschiedetes Gesetz gegen einen Brexit ohne Abkommen mit Brüssel zu umgehen, sagte Johnson im Interview mit der "Mail on Sunday". Dabei verglich er Großbritannien mit der zum grünen Muskelmonster mutierten Comicfigur "Der unglaubliche Hulk". "Umso wütender Hulk wird, desto stärker wird Hulk", sagte Johnson. "Hulk ist jedes Mal entkommen, egal wie sehr er in der Enge schien – und das Gleiche gilt für dieses Land. Wir werden am 31. Oktober ausscheiden."

Es droht ein langer Rechtsstreit

Das Gesetz gegen einen ungeregelten EU-Austritt soll Johnson dazu zwingen, eine dreimonatige Verlängerung der Brexit-Frist zu beantragen, sollte bis zum 19. Oktober kein Abkommen mit der EU ratifiziert sein. Der Antrag müsste dann von den übrigen 27 EU-Mitgliedstaaten einstimmig gebilligt werden.

Zuletzt verdichteten sich die Hinweise darauf, dass in der Londoner Downing Street zumindest über juristische Tricks nachgedacht wird, um die neue Regelung zu sabotieren. Brexit-Minister Dominic Raab kündigte an, man werde bis an die Grenzen ausloten, was das vorliegende Gesetz tatsächlich rechtlich verlangt. Für den Fall, dass Johnson das Gesetz umgehen oder einfach ignorieren sollte, prophezeien Experten wie der ehemalige Richter am Obersten Gerichtshof, Lord Sumption, einen beispiellosen Rechtsstreit. Dass Johnson das Parlament in dieser kritischen Phase des Brexits in eine Zwangspause geschickt hat, beschäftigt die Gerichte schon jetzt.

Vor einem für heute geplanten Treffen mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zeigte sich Johnson zuversichtlich. Es gebe gute Gespräche über die Irland-Frage.

"Es werden große Fortschritte erzielt", sagte der Premier, auch wenn bis zum Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am 17. Oktober noch viel Arbeit nötig sei. "Aber ich werde zu diesem Gipfel fahren und eine Einigung erzielen. Ich bin sehr zuversichtlich. Und wenn wir keine Einigung erzielen, treten wir eben am 31. Oktober aus."

Weiterer Tory geht

Der britische Regierungschef hat erneut einen Abgeordneten verloren: Im Brexit-Streit verlässt auch der langjährige Tory-Abgeordnete Sam Gyimah die Johnson-Partei. Er schloss sich den oppositionellen Liberaldemokraten an, die gegen den EU-Austritt Großbritanniens sind. Es gehe aber nicht nur um den Brexit, sondern es gehe auch darum, wie Politik betrieben werde, und um den Umgang mit Populismus und Nationalismus, begründete er seinen Schritt.

Sam Gyimah Bild: REUTERS

Der 43-Jährige gehört zu 21 konservativen Politikern, die Johnson wegen ihrer Opposition zu seinem Brexit-Kurs aus der Tory-Fraktion ausgeschlossen hat. Mit seinem Wechsel umfasst die Fraktion der oppositionellen Liberaldemokraten nun 18 Abgeordnete der 650 im Unterhaus.

Bereits Anfang des Monats hatte Phillip Lee den Tories den Rücken gekehrt und war zu den Liberaldemokraten übergelaufen. Damit hatte Johnson die Mehrheit verloren.