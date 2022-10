Vier Jahre nach Mord: Verlobte erinnert an toten Journalisten

Der 2. Oktober werde als tragischer Tag für die Menschheit in Erinnerung bleiben, so Cengiz in einem am Sonntag auf YouTube veröffentlichten Video. Die Organisation Reporter ohne Grenzen kritisierte anlässlich des Jahrestages: "Keiner der 26 Männer, die in seinen Mord verwickelt waren, wurde jemals wirklich bestraft."

Gerichtsverfahren in der Türkei und in Saudi-Arabien nannte die Organisation "verpfuscht". US-Geheimdienste beschuldigen Kronprinz Mohammed bin Salman, für den brutalen Mord Khashoggis im saudischen Konsulat in Istanbul durch ein Mordkommando verantwortlich zu sein. Er selbst bestreitet, Drahtzieher der Tat zu sein. Khashoggi wollte am 2. Oktober 2018 Papiere für seine Hochzeit im Konsulat abholen und verschwand.

Die Regierung des islamisch-konservativen Königreichs räumte den Mord erst auf internationalen Druck hin ein. Der Mord hatte zu einer internationalen Isolierung des Thronfolgers geführt und die Beziehungen vieler westlicher Staaten zu Saudi-Arabien in eine jahrelange Krise gestürzt. Das streng konservative Königreich steht zudem trotz einiger Reformen wegen der Menschenrechtslage in der Kritik.

Aufgrund der weltweit steigenden Ölpreise im Zuge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine suchen westliche Politiker aber nun wieder die Nähe zum saudischen Kronprinzen. Auch die Türkei hat ihre Beziehungen zu Saudi-Arabien in den vergangenen Monaten deutlich ausgebaut. Ein Verfahren an einem türkischen Gericht wurde vor einigen Monaten ohne Urteilsspruch an Saudi-Arabien abgegeben.