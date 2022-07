Die heute beginnende erste Reise Joe Bidens als US-Präsident in den Nahen Osten wird von einer Kontroverse begleitet. Kritiker halten dem Demokraten vor, Menschenrechte auf dem Altar der nationalen Sicherheit zu opfern. Joe Biden hatte im Wahlkampf versprochen, Saudi-Arabien für den eiskalten Mord an Jamal Khashoggi, dem Kolumnisten der Washington Post, durch ein Killer-Kommando aus Riad "einen Preis zahlen zu lassen". Doch die Ankündigung ist längst Vergangenheit, wenn Biden am Freitag mit dem