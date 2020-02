Politbeben in Thüringen: FDP-Kandidat wird Ministerpräsident

Der neue Ministerpräsident Thüringens heißt nicht Bodo Ramelow (Linke), sondern Thomas Kemmerich (FDP). Der Kandidat der kleinsten Landtagsfraktion (5 von 90 Sitzen) schaffte am Mittwoch im dritten Wahlgang den Sprung ins Amt – mit einer Stimme Mehrheit gegenüber dem bisherigen Ministerpräsidenten einer rot-rot-grünen Regierung. Der wahre Gewinner ist allerdings die rechtsextreme Alternative für Deutschland (AfD). Diese unterstützte Kemmerich, ebenso wie die CDU.

Apropos CDU: Eine Zusammenarbeit mit der AfD darf es nicht geben – das ist eigentlich Beschlusslage der CDU. Die Christdemokraten lehnen "Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland" ab – dies beschloss der CDU-Bundesparteitag 2018.

Thüringens Landeschef Mike Mohring versuchte die Kritik gleich nach dem Wahlgang abzuwehren. Er selbst sei nicht als Ministerpräsidentenkandidat angetreten, weil seine Wahl mit den Stimmen der AfD gegen den Parteibeschluss verstoßen hätte. Und die Wahl Kemmerichs? "Wir sind nicht verantwortlich für die Kandidaturen anderer Parteien", sagte Mohring. "Wir haben uns entschieden, den Kandidaten der bürgerlichen Mitte zu unterstützen."

Bundes-CDU "empfiehlt" Neuwahl

Das Präsidium der Bundes-CDU hat daraufhin einstimmig Neuwahlen in Thüringen empfohlen. Dies sagte Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer am Mittwochabend in Straßburg. Zuvor hatte sie ihren Parteikollegen in Thüringen vorgeworfen, bei der Wahl des neuen Ministerpräsidenten gegen die Beschlusslage der Partei verstoßen zu haben.

Kritik kam auch vom Mitte-links-Lager. "Sich von Rechtsextremen zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen, ist verantwortungslos. Gegen die AfD müssen alle Demokraten geschlossen zusammenstehen. Wer das nicht versteht, hat aus unserer Geschichte nichts gelernt", twitterte Außenminister Heiko Maas (SPD).

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Deutschen Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, sagte, "die Wahl ist kein Unfall, sondern ein bewusster Verstoß gegen die Grundwerte unseres Landes".

Mit Begeisterung reagierte hingegen die AfD. "Thüringen hat einen Ministerpräsidenten mit einer demokratischen Mehrheit, die den Willen der Wähler abbildet", erklärte der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland. In Thüringen habe sich gezeigt, dass die Strategie, die AfD auszugrenzen, nicht funktioniere.

FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki sieht in der Wahl Kemmerichs einen großen Erfolg für den Kandidaten seiner Partei. "Es ist ein großartiger Erfolg für Thomas Kemmerich. Ein Kandidat der demokratischen Mitte hat gesiegt. Offensichtlich war für die Mehrheit der Abgeordneten im Landtag die Aussicht auf fünf weitere Jahre Ramelow nicht verlockend."

Als "Verdachtsfall" eingestuft

Die AfD war 2013 von Eurokritikern gegründet worden. Sie ist seither stark nach rechts gerückt, viele Mitglieder der ersten Stunde sind ausgetreten. Der Thüringer Fraktionschef Björn Höcke ist Wortführer des rechtsnationalen "Flügels", der vom Verfassungsschutz als "Verdachtsfall" im Bereich des Rechtsextremismus eingestuft wird. Im Bundestag hat die AfD noch 89 von ursprünglich 94 Abgeordneten.