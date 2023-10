Nach 4 Monaten Pause: Waffenstillstandsgespräche im Sudan

Unter Vermittlung der USA, Saudi-Arabiens und der Afrikanischen Union sei auch über humanitäre Hilfen gesprochen worden, teilte das Außenministerium in Washington am Sonntag mit. "Es gibt keine akzeptable militärische Lösung für diesen Konflikt", sagte Sprecher Matthew Miller.

Er rief beide Seiten auf, konstruktiv in die Gespräche zu gehen, um Leben zu retten und einen Weg zu einem Ende der Kämpfe zu schaffen.

Lesen Sie auch aus dem Archiv:

In dem ostafrikanischen Land bekämpfen sich seit April Armee und die RSF-Miliz (Rapid Support Forces). Bislang wurden fast sechs Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben, Tausende wurden getötet. Menschenrechtler werfen der RSF zudem ethnische Säuberungen und Massaker in der Region West-Darfur vor. Die USA und Saudi-Arabien versuchten in dem Konflikt zu vermitteln, setzten die Gespräche im Juni nach zahlreichen Verletzungen ausgehandelter Feuerpausen jedoch aus. Nach früheren Angaben liegt ein Grund für die Wiederaufnahme der Verhandlungen auch in der Erschöpfung beider Seiten nach Monaten intensiver Kämpfe.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper