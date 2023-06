Sudan: UNO-Gesandter "unerwünschte Person"

"Die Regierung der Republik Sudan hat den Generalsekretär der Vereinten Nationen darüber informiert, dass sie Herrn Volker Perthes ab heute zur Persona non grata erklärt hat", teilte das Außenministerium in Khartum mit. Eine Begründung für die Entscheidung gab das Ministerium zunächst nicht. Militärmachthaber Abdel Fattah al-Burhan hatte die Absetzung des Deutschen gefordert und ihn für den Beginn der Kämpfe zwischen seiner Armee und der paramilitärischen RSF-Miliz verantwortlich gemacht. Seit Mitte April kämpft die Armee gegen die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) des im Zuge der Auseinandersetzung entlassenen Vizepräsidenten Mohamed Hamdan Dagalo. Die Generäle hatten sich 2021 an die Macht geputscht, zerstritten sich jedoch.

