Luftbrücke aus Kabul funktioniert, aber schaffen es Ortskräfte zum Flughafen?

In Afghanistan sind nach dem Anlaufen der Evakuierungen bereits mehrere Tausend Diplomaten, Ausländer und Ortskräfte ausgeflogen worden. "Wir machen zügig weiter", sagte ein Diplomat. Jedoch mehren sich Zweifel, dass alle Ortskräfte aus dem Land gebracht werden können, die westlichen Ländern geholfen haben und in Verstecken in Kabul festsitzen.