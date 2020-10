"Ich fühle mich so stark, ich werde jeden von euch küssen"

WASHINGTON. Es war eine lautstarke Rückkehr auf die Wahlkampfbühne: US-Präsident Donald Trump absolvierte in der Nacht auf Dienstag seinen ersten Wahlkampftermin nach überstandener Covid-19-Erkrankung.

"Ich fühle mich so stark", sagte der Republikaner während seines 60-minütigen Auftritts in Sanford bei Orlando im Bundesstaat Florida. "Ich werde jeden von euch im Publikum küssen. Ich werde die Kerle und die schönen Frauen küssen (...). Ich werde euch allen einen dicken, fetten Kuss geben", sagte er. Florida ist einer der wahlentscheidenden Bundesstaaten für die Präsidentenwahl am 3. November.

Spärliche Informationen

Trumps Leibarzt Sean Conley hatte zuvor mitgeteilt, dass mehrere Corona-Schnelltests an "aufeinanderfolgenden Tagen" bei seinem Patienten negativ ausgefallen seien. Neben den Antigen-Tests seien auch andere Labordaten hinzugezogen worden, um zu ermitteln, dass der Präsident nicht mehr ansteckend sei.

Wann Trump das erste Mal negativ getestet wurde und wie oft, blieb aber weiterhin unklar. Darüber hinaus teilte Conley auch nicht mit, warum Trump offenbar nicht mit der üblicherweise durchgeführten PCR-Methode getestet wurde, die im Vergleich zu Antigen-Tests als zuverlässiger gilt.

Trump verzichtete bei seiner Reise nach Florida auf das Tragen einer Maske, wie Fotos von der Abfahrt zeigten. Der Republikaner hat sich seit Beginn der Pandemie äußerst selten öffentlich mit Mund-Nasen-Schutz gezeigt.

"Präsident agiert skrupellos"

Sein demokratischer Herausforderer Joe Biden kritisierte Trump nicht nur wegen dessen Umgang mit der Pandemie insgesamt. "Sein rücksichtsloses persönliches Verhalten seit seiner Diagnose war skrupellos", sagte Biden gestern bei einem Auftritt im ebenfalls hart umkämpften Bundesstaat Ohio. "Je länger Trump Präsident ist, desto rücksichtsloser scheint er zu werden."

Die Coronavirus-Pandemie ist in den Vereinigten Staaten weiterhin nicht unter Kontrolle. In den vergangenen sieben Tagen kamen täglich im Durchschnitt 50.000 bestätigte Neuinfektionen hinzu. Seit Beginn der Pandemie wurden 7,8 Millionen Ansteckungen nachgewiesen. Mehr als 215.000 Menschen starben nach einer Infektion.

