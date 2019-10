Donald Trump bat auch Australien um Hilfe

Am Dienstag wurde bekannt, dass der Republikaner den australischen Premierminister Scott Morrison im Zuge der Russland-Affäre in einem Telefonat aufgefordert hat, bei der Überprüfung der Nachforschungen von Sonderermittler Robert Mueller zu helfen. Ein australischer Regierungssprecher bestätigte ein entsprechendes Telefonat zwischen den beiden Politikern. Morrison habe zugesagt, bei Ermittlungen zu helfen.

Zuvor hatte die US-Zeitung "New York Times" (NYT) über das Telefonat berichtet. Demnach bat der US-Präsident den australischen Premier, US-Justizminister William Barr bei einer Untersuchung zum Mueller-Report zu helfen. Laut "NYT" hoffte Trump auf Infos, welche die Glaubwürdigkeit der Mueller-Untersuchung schwächen. Die "New York Times" berichtete zudem, die Mitschrift des Gesprächs mit Morrison sei – analog zum umstrittenen Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski – in einem besonders gesicherten System aufbewahrt worden, um die Konversation möglichst geheim zu halten.

Mutmaßliche russische Einflussnahme

Mueller hatte zwei Jahre lang untersucht, ob es bei der mutmaßlichen russischen Einmischung in die US-Präsidentenwahl 2016 geheime Absprachen zwischen dem Trump-Lager und russischen Vertretern gegeben hatte und ob Trump als US-Präsident später die Justizermittlungen behindert hatte.

Im März hatte Mueller seinen Bericht vorgelegt, der offenlässt, ob Trump sich der Behinderung der Justiz schuldig gemacht hat. Trump forderte in weiterer Folge eine Untersuchung zu den Hintergründen der Ermittlungen. Australien spielt dabei eine wichtige Rolle: Die US-Bundespolizei FBI hatte ihre Ermittlungen zur Wahlkampfeinmischung nach einem Hinweis eines australischen Diplomaten in Großbritannien eingeleitet.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.