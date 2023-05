Deutliche Mehrheit für Erdogan: So wählten die Türken in Österreich

Auf den amtierenden Präsidenten entfielen nach Auszählung von 97,14 Prozent der Wahlurnen knapp 72 Prozent der Stimmen, wie aus Zahlen der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Montag hervorging. Offizielle Zahlen der Wahlbehörde liegen noch nicht vor. Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu erhielt nur knapp 26 Prozent.

Auch in Deutschland entfielen auf den Amtsinhaber beim Stand von knapp 98 Prozent der ausgezählten Wahlurnen knapp zwei Drittel der Stimmen. Laut diesem Zwischenstand erhielt Erdogan in Deutschland knapp 65 Prozent der Stimmen, Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu kam dagegen nur auf knapp 33 Prozent.

In der Schweiz konnte sich hingegen Kilicdaroglu bei den türkischen Wählern durchsetzen. Nach Auszählung aller Wahlurnen kam der Oppositionskandidat dort auf 57,60 Prozent, Erdogan hingegen nur auf 40,33 Prozent. Der Hintergrund dürfte hier sein, dass viele Oppositionelle nach dem Militärputsch 1980 in der Schweiz Zuflucht gefunden haben.

Stichwahl am 28. Mai

Erdogan schnitt somit in Österreich, Deutschland, aber auch in Frankreich oder den Benelux-Staaten, sowie weiteren europäischen Staaten mit vielen Auslandstürken, weitaus besser ab als bei der Wahl insgesamt: Beim Stand von 99 Prozent der ausgezählten Wahlurnen im Inland und rund 84 Prozent im Ausland liegt er laut dem Chef der Wahlbehörde, Ahmet Yener, bei 49,40 Prozent der Stimmen. Kilicdaroglu kommt demnach auf 44,96 Prozent. Eine Stichwahl am 28. Mai ist also das wahrscheinlichste Szenario.

