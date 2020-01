"Der Brexit ist bewegend und traurig"

Die 27 EU-Staaten müssen in der Außen- und Sicherheitspolitik nun eng zusammenrücken, fordert der ehemalige niedersächsische Ministerpräsident (CDU) und nunmehrige Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament, David McAllister, im OÖNachrichten-Interview.

OÖN: Wofür werden Sie die Briten vermissen?

David McAllister: Es ist ein historischer Moment, wenn zum ersten Mal ein Mitglied unsere Staatengemeinschaft verlässt. Das ist bewegend und für mich persönlich auch traurig. Die Briten waren in ihrer mehr als 45-jährigen EU-Mitgliedschaft – vor allem in der zweiten Hälfte – wahrlich nicht immer einfache Partner. Aber sie haben wichtige Impulse gesetzt, insbesondere bei der Weiterentwicklung des Binnenmarktes und in der Handelspolitik. Wir werden die britischen Abgeordneten vermissen, denn bis auf jene aus der Brexit-Party haben sie aktiv und konstruktiv mitgearbeitet.

Was wird die EU vermissen?

Wir verlieren das nach Einwohnern drittgrößte Land, die zweitstärkste Volkswirtschaft und die neben Frankreich führende außen- und sicherheitspolitische Kraft. Großbritannien ist Ständiges Mitglied des Weltsicherheitsrates. Was die Arbeit in der UNO angeht, haben sich beide Seiten darauf verständigt, dass man sich auch nach dem Brexit eng abstimmen will. Das Vereinigte Königreich bleibt ja unser NATO-Verbündeter und Partner in der G7 und der G20, in der UNO, der OSZE und im Europarat. Nicht ohne Grund hat Ursula von der Leyen ihre neue Kommission als geopolitisch bezeichnet. Wir müssen dringend außen- und sicherheitspolitisch enger zusammenrücken. Wir sind als EU handelspolitisch eine globale Kraft. Diese Stärke und Einigkeit in der Handelspolitik müssen wir Schritt für Schritt auch in der Außen- und Sicherheitspolitik erarbeiten. Es geht nicht darum, in Wettbewerb mit der NATO zu treten, sondern zu schauen, wie wir unsere eigenen europäischen Fähigkeiten verbessern können. Wir werden in den nächsten Jahren mehr Verantwortung in unserer Nachbarschaft, insbesondere im Hinblick auf die Partnerschaft mit Afrika übernehmen müssen.

Am 1. Februar beginnt eine Übergangsfrist bis Ende 2020, in der sich zunächst nichts ändert. Reicht dieses Jahr aus, um einen Handelsvertrag mit den Briten zu verhandeln?

Nein. Uns bleiben sogar nur knapp neun Monate, denn die Verhandlungen beginnen erst Anfang März. In dieser Zeit kann man nicht alle Fragen der weiteren Zusammenarbeit beantworten. Über viele Themen wird man 2021 weiterverhandeln. Von EU-Seite ist beabsichtigt, ein Basis-Abkommen zu verhandeln und damit den No-Deal-Brexit, den wir bisher verhindert haben, auch zum 1. Jänner 2021 zu vermeiden.

Sie haben schottische Wurzeln. Die Schotten wollen mehrheitlich in der EU bleiben. Droht mittelfristig ein Unabhängigkeitsreferendum und der Zerfall des Vereinigten Königreichs?

Seit dem Brexit-Referendum 2016 sind die Fliehkräfte nicht geringer geworden. Das Königreich besteht aus vier Nationen, die sich freiwillig zusammengeschlossen haben. In Nordirland und Schottland gab es 2016 eine Mehrheit für den Verbleib in der EU – in Schottland sogar mit 62 Prozent. Es wird eine große Herausforderung für die britische Politik sein, die entstandenen Gräben zuzuschütten. Der Brexit-Prozess war disruptiv für die britische Gesellschaft. In Schottland gibt es neben der Auseinandersetzung um den Brexit die ebenso polarisierende Debatte um die Unabhängigkeit. Als deutscher Politiker halte ich mich aus diesen Debatten heraus. In meinem schottischen Freundes- und Verwandtenkreis sind alle Positionen vertreten.

Sehen Sie die Briten irgendwann in die EU zurückkehren?

Die Möglichkeit, EU-Mitglied zu werden, ist im Vertrag geregelt. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse im britischen Unterhaus wird das auf absehbare Zeit wohl nicht passieren. Unsere Tür bleibt aber offen.

Zur Person

David James McAllister wurde am 12. Jänner 1971 als Sohn einer Deutschen und eines Schotten geboren – im damaligen Westberlin. McAllister studierte Jus an der Uni Hannover und ist seit 1991 Mitglied der CDU.

Steiler Aufstieg: 2002/03 war McAllister CDU-Generalsekretär in Niedersachsen und von 2003 bis 2010 CDU-Fraktionschef im Landtag in Hannover. Nach der Wahl von Christian Wulff zum Bundespräsidenten wurde McAllister Ministerpräsident in Niedersachsen (bis 2013). Seit 2014 ist er EU-Abgeordneter.

