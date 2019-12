Boris Johnson: Mit dem Tunnelblick zum Wahlsieg

Boris Johnson macht es spannend. Kurz vor den heutigen Parlamentswahlen leistete sich der Chef der konservativen Regierungspartei einen Patzer. Johnson wurde von einem Journalisten gefragt, was seine Reaktion auf das schockierende Foto eines auf dem Boden einer Notaufnahme liegenden Buben wäre. Jack Williment-Barr (4) war mit Blaulicht in das Spital von Leeds eingeliefert worden, bekam aber kein Bett und musste Stunden auf einem Notlager aus Winterjacken auf dem Boden ausharren.

Johnson weigerte sich, das Foto auf dem Smartphone des Reporters anzusehen. Er antwortete ausweichend. Auf Nachfragen des Journalisten griff er sich einfach dessen Handy und steckte es ein.

Das Foto ist ein Sinnbild für die desolaten Zustände im nationalen Gesundheitsdienst NHS. Die Opposition schlachtete Johnsons Reaktion sogleich aus. "Herzlos" sei sie gewesen, sagte der finanzpolitische Sprecher Labours John McDonnell und Parteichef Jeremy Corbyn erklärte: "Ihn kümmert die NHS-Krise einfach nicht." Jeder Tag, der vom Thema Gesundheitssystem dominiert wird, ist ein taktischer Sieg für die Opposition.

"Den Brexit durchziehen"

Ungeachtet dessen sehen Meinungsumfragen die Torys auf der Siegesstraße. Doch der Streit um Johnson belebte den Wahlkampf auf den letzten Metern noch einmal. Vor allem auch deswegen, weil der Premier ein roboterhaftes Verhalten, ein geradezu mechanisches Ignorieren an den Tag legte. Unangenehmen Fragen weicht er aus oder beantwortet sie mit seiner zentralen Botschaft: den Brexit durchziehen zu wollen. Kopfschütteln löste auch ein Radiointerview aus. Johnson wurde gefragt, was er seiner Freundin Carrie Symonds zu Weihnachten schenken wolle. "Den Brexit liefern", war seine Antwort. Johnson hat den Tunnelblick und kennt ein einziges Thema: Brexit. Nur neun Sitze brauche er, ruft er den Briten zu, um eine Mehrheit im Unterhaus zu erreichen. Dann gäbe es ein Ende mit dem "Zögern und Zaudern" beim Brexit. Mehr als drei Jahre habe das Land darauf gewartet, dass das Referendums-Ergebnis umgesetzt wird, aber das Parlament habe das bisher verhindert. Eine Stimme für Labour würde zu weiterer Verzögerung und einem zweiten Referendum führen. Nur er könne garantieren, dass Großbritannien "aus dem Leerlauf herauskommt und in den Höchstgang schaltet".

Beim Wahlvolk scheint die Botschaft gut anzukommen. Auf rund 43 Prozent kommen die Konservativen. Zwar zählt das Lager der "Remainer", die für den EU-Verbleib sind, etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung, aber viele von ihnen sind vom Brexit-Chaos frustriert und ziehen ein Ende mit Schrecken vor. "Dies ist das Aus für Remain", meint der Politologe Anand Menon vom King’s College. "Selbst wenn die Torys nur eine Mehrheit von einem Sitz haben, wird der Brexit durchgezogen."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Boris Johnson Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.