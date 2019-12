Pfund auf höchstem Stand seit Juli 2016

Auch zum Euro legte das Pfund etwa zwei Prozent auf 82.845 Pence zu. Das ist der höchste Wert seit Juli 2016.

Die Briten hatten am 23. Juni 2016 knapp für einen Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union gestimmt und damit eine Phase von großer politischer Instabilität eingeläutet. Diese könnte nun zu einem Ende kommen. Nachwahlbefragungen zufolge errangen die Konservativen um Premierminister Boris Johnson bei den britischen Parlamentswahlen die absolute Mehrheit. Das dürfte Johnson in die Lage versetzen, den von ihm ausgehandelten Brexit-Deal nun durch das Unterhaus bringen zu können und sein Land am 31. Jänner 2020 aus der EU zu führen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Boris Johnson

Brexit Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.