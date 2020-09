Belgien bekommt eine "Vivaldi-Koalition"

Ministerpräsident wird der flämische Liberale und bisherige Finanzminister Alexander De Croo, wie dessen Konkurrent um das Amt, Paul Magnette, gestern mitteilte. Sieben Parteien einigten sich nach Angaben eines Sprechers des belgischen Königshauses auf ein Koalitionsabkommen. Die Amtseinführung ist heute.

Zu den sieben Parteien zählen die Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen jeweils in zweifachem Format – flämisch- und französischsprachig. Dazu kommen die flämischen Christdemokraten. Die Einigung hatte sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet, in Anlehnung an die "Vier Jahreszeiten" des Komponisten Antonio Vivaldi wurde das Gebilde "Vivaldi-Koalition" getauft.