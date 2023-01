Atomkraftwerke: Ausbau und längere laufzeiten

Seit 1. Jänner gilt die umstrittene EU-Taxonomieverordnung, wonach Atom- und Gaskraftwerke als "klimafreundlich" eingestuft werden können. Frankreich war eine treibende Kraft dafür. Vor dem Hintergrund der Energiekrise haben mehrere Länder Atomkraft-Reduktionspläne revidiert. In Deutschland sollen die letzten AKW bis 15. April 2023 weiterlaufen, sie hätten Ende 2022 abgeschaltet werden sollen. Die belgischen Reaktoren Thiange 3 und Doel 4 sollen statt bis 2025 bis 2035 weiterlaufen. Schweden will per Gesetz den Bau weiterer Atomkraftwerke ermöglichen. Slowenien hat zu Jahresbeginn für das AKW Krsko nahe Österreich eine Laufzeitverlängerung um 20 Jahre genehmigt. Seit März 2022 läuft die Ausschreibung für einen fünften Reaktor im tschechischen Dukovany.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper