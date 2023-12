Neuer goldener Hahn auf den Spitzturm von Notre-Dame gesetzt

Der neue Hahn von Architekt Philippe Villeneve ersetzt das Original, das bei dem Feuer zu schwer beschädigt wurde, um wiederverwendet zu werden. Villeneuve, einer der leitenden Architekten des Wiederaufbaus, nannte die "Feuerflügel" des neuen Hahns eine Erinnerung daran, dass "die Kathedrale aus der Asche wiedergeboren werden kann, wie ein Phönix". Der alte Hahn soll in einem neuen Notre-Dame-Museum ausgestellt werden.

Im christlichen Glauben symbolisiert der Hahn die Rückkehr des Lichts nach der Dunkelheit der Nacht. Er ist außerdem ein Nationalsymbol Frankreichs und unter anderem auf den Trikots der französischen Fußball- und Rugby-Nationalmannschaft zu finden.

Die Kathedrale hat wieder einen goldenen Hahn auf der Spitze. Bild: (APA/AFP/THOMAS SAMSON)

Der neue Hahn enthält in seinem Inneren Relikte, die nach dem Feuer am 15. April 2019 gerettet wurden sowie ein versiegeltes Dokument mit den Namen der fast 2.000 Menschen, die am Wiederaufbau von Notre-Dame beteiligt waren.

Notre-Dame war bei dem Feuer 2019 stark beschädigt worden. Die Brandursache ist bisher nicht geklärt, aber die Ermittler gehen von einem Unglück aus, etwa einem Kurzschluss. Der nun wieder mit einem Hahn versehene Spitzturm war bei dem Feuer brennend vom Dach gestürzt. Für die Renovierung der berühmten Kathedrale waren etwa 840 Millionen Euro Spenden aus aller Welt eingegangen. Vor dem Brand besuchten im Schnitt zwölf Millionen Menschen jährlich die Kathedrale.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte unmittelbar nach dem Brand angekündigt, Notre-Dame solle innerhalb von fünf Jahren wieder aufgebaut werden.

Lesen Sie mehr vom verheerenden Brand im Jahr 2019.

Bildergalerie: Notre-Dame in Flammen (Foto: (APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT)) Bild 1/20 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Emmanuel Macron Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.