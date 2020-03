Corona: US-Anwaltskanzlei verklagt China

Die Kläger behaupten, dass China, nachdem es erstmals vom Bestehen der Coronavirus-Pandemie Kenntnis erlangte, diese vertuschte und zur Verbreitung des Coronavirus in alle Welt beigetragen hat - und dass es damit Kleinunternehmen in den Vereinigten Staaten von Amerika, darunter dem US-Bundesstaat Nevada, wirtschaftliche Schäden in Höhe hunderter Milliarden US-Dollar zugefügt hat.

Die Klage sei am späten Montag im United States District Court im District of Nevada eingereicht worden. In der Klage werde behauptet, dass über eine Million US-amerikanischer "Kleinunternehmen" gezwungen worden sind, ihren Betrieb zu schließen oder wesentlich einzuschränken. Die wirtschaftlichen Verluste, die diese Unternehmen erlitten haben, belaufen sich auf hunderte Milliarden US-Dollar. Es wird damit gerechnet, dass die Zahl an Unternehmen noch deutlich steigen wird.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.