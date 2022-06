Willem-Alexander und Maxima treffen Kanzler Nehammer

Am zweiten Tag ihres Österreich-Besuchs besichtigen König Willem-Alexander und seine Frau Máxima am Dienstag ein Integrationsprojekt in der Brotfabrik in Wien-Favoriten. Nach dem Besuch der "Community-Cooking"-Küche ist ein Zusammentreffen mit geflüchteten Menschen aus der Ukraine geplant, dann eine Besichtigung des Sonnwendviertels beim Wiener Hauptbahnhof.

Im Anschluss ist eine Visite in der Nationalbibliothek angesetzt, dann folgt ein Arbeitsgespräch mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Am Abend steht schließlich ein Konzert des niederländischen Kammerchors im Konzerthaus auf dem Programm. Am Mittwoch reist das Königspaar mit der Bahn nach Graz.

Besuch im Belvedere

König Willem-Alexander und Königin Maxima haben am Montag ihren Staatsbesuch in Österreich begonnen. Nach einem Empfang mit militärischen Ehren bei der Hofburg hatte das Königspaar am Nachmittag an der Shoah-Namensmauer im Ostarrichipark einen Kranz niedergelegt. Dem Besuch der Gedenkstätte folgte eine Einladung des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig in das Rathaus, danach besichtigten Willem-Alexander und Maxima in Begleitung der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures das derzeit in Renovierung befindliche Parlamentsgebäude.

Bildergalerie: Wie Königin Maxima die Herzen der Niederländer eroberte:

Am Abend empfing Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Königin und den König bei einem Staatsbankett im Oberen Belvedere. Das royale Paar besichtigte dabei gemeinsam mit Belvedere-Generaldirektorin Stella Rollig die berühmte Gustav Klimt-Gemäldesammlung. Der Schauplatz hat auch einen aktuellen kulturellen Niederlande-Bezug: Von Februar bis Mai 2023 zeigt das Belvedere Museum die Schau "Klimt. Inspired by Rodin, Van Gogh, Matisse..." in Zusammenarbeit mit dem Van-Gogh-Museum Amsterdam, in der die Bezüge zwischen den Gemälden Gustav Klimts und den Werken anderer Künstler seiner Zeit, etwa Vincent Van Gogh, ausgelotet werden.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Den Abend ausklingen ließen die königlichen Besucher bei einem gemeinsamen Essen mit Vizekanzler Werner Kogler, Europaministerin Karoline Edtstadler, Gesundheitsminister Johannes Rauch und Außenminister Alexander Schallenberg im eleganten Ambiente des historischen Palastes.

Mehr über den Österreich-Besuch des niederländischen Königspaares erfahren Sie im Liveblog: