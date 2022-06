Niederländisches Königspaar kommt nach Österreich

Royaler Besuch in Österreich: Der König der Niederlande, Willem-Alexander, kommt gemeinsam mit seiner Gemahlin Maxima nächste Woche von Montag bis Mittwoch auf Staatsbesuch. Neben der Bundeshauptstadt Wien, wo sie zwei Tage verbringen werden, führt sie die Visite auch in die steirische Landeshauptstadt Graz.

Auf dem Programm stehen neben einem Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen auch der Besuch eines Integrationsprojekts der Caritas und ein Konzert des niederländischen Kammerchors.

Alles läuft nach Protokoll

Am Mittwoch reist das Paar mit der Bahn nach Graz, wo es unter anderem einen Termin im Hauptsitz des Mobilitätskonzerns AVL wahrnimmt. Die Visite des niederländischen Monarchenpaares findet in der Form des Staatsbesuchs statt, der im diplomatischen Protokoll an höchster Stelle steht. Dabei reist ein Staatsoberhaupt in seiner offiziellen Funktion in ein fremdes Land. In seiner Vollform dauert ein Staatsbesuch zumindest drei Tage, wobei nicht nur die Hauptstadt, sondern auch mindestens ein weiterer Ort aufgesucht wird.

Willem-Alexander ist der älteste der drei Söhne von Königin Beatrix und seit der Abdankung seiner Mutter am 30. April 2013 König der Niederlande. Das Königspaar hat drei Töchter: die im vergangenen Dezember volljährig gewordene Kronprinzessin Amalia (18) sowie die Prinzessinnen Alexia (17) und Ariane (15).

Die niederländische Königsfamilie hat traditionell enge Beziehungen zu Österreich und verbringt bereits seit 1959 ihren jährlichen Skiurlaub in Lech am Arlberg (Vorarlberg).

Hier geschah auch einer der schwersten Schicksalsschläge des Königshauses in jüngerer Zeit: Willem-Alexanders Bruder Prinz Friso wurde im Februar 2012 beim Skifahren in ungesichertem Gelände von einer Lawine verschüttet. Er starb ein Jahr später an den Folgen des Unglücks.

Während der tragische Tod des Prinzen der Königsfamilie eine Welle des Mitgefühls einbrachte, erlebte sie in jüngerer Zeit aufgrund ihres Verhaltens während der Corona-Pandemie einen dramatischen Absturz der Sympathiewerte. Besonders ein (letztlich abgebrochener) Griechenland-Urlaub im Oktober 2020 – während in den Niederlanden ein Lockdown herrschte – sowie die Party zum 18. Geburtstag von Kronprinzessin Amalia im Dezember 2021 kamen bei der Bevölkerung gar nicht gut an. Die Popularität des Königs, die vor Corona noch rund 80 Prozent betragen hatte, stürzte in der jährlichen Umfrage zum "Königstag" auf 54 Prozent ab.