Queen († 96): Ihr Leben gibt es jetzt als Comic

Elizabeth II. war am 8. September im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Balmoral in Schottland gestorben. Sie geht als die dienstälteste Monarchin in die Geschichtsbücher ein.

Jetzt hat der US-Verlag "TidalWaves Comics" das Leben der Queen in einem Comic nachgezeichnet – von ihrer Jugend bis zu ihrem Tod. Auf insgesamt 30 Seiten geht es um ihre königlichen Pflichten und auch um die privaten Angelegenheiten – Feierlichkeiten und Skandale inklusive. Das Buch "Tribute: Queen Elizabeth II" kann hier bestellt werden.

Einblicke in das Comic gibt es im Video: