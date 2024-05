Richard Lugner (91) hat vor 6. Hochzeit "noch viel zu tun"

"Es ist noch sehr viel zu tun", sagte der Baumeister am Montag. Immerhin steht die Location bereits fest: Lugner wird seine Lebensgefährtin Simone Reiländer am frühen Nachmittag im Steinernen Saal 2 im Wiener Rathaus heiraten.

Die Feierlichkeiten sind streng durchgetaktet. Planmäßig um 13.50 Uhr sollte sich das Paar im Rathaus einfinden, wo dann um 14.00 Uhr die Trauung ansteht. Als Trauzeugin der Braut fungiert die Schwester von Simone Reiländer, Sonja, Richard Lugner wird von seinem Sohn Alexander begleitet.

Oldtimerbusse und Polizeieskorte

Nach der Zeremonie werden die Gäste mit Oldtimerbussen – und einer Polizeieskorte – ins Palais Auersperg gebracht, wo ab 15.00 Uhr ein Empfang stattfindet. Hier stehen dann die Programmpunkte "Hochzeitstorte anschneiden" (16.35 Uhr) sowie Brauttanz (17.00 Uhr) an. Um 19.00 Uhr ist das Fest zu Ende.

Kritik an seiner neuerlichen Hochzeit wollte der vierfache Vater schon im Vorfeld nicht aufkommen lassen. "Jede Beziehung, die ich eingehe, bringt finanzielle Vorteile für die Partnerin. Um das zu verhindern, müsste ich weiter alleine leben, das will ich nicht und so haben wir zusammengefunden", so der Baumeister.

Sterne stehen günstig

Außerdem stünden auch die Sterne auf seiner Seite. Während Ehefrau Nummer fünf, Cathy, von der Star-Astrologin Gerda Rogers als "nicht passend" qualifiziert wurde, fiel das Urteil bei Simone als "ideal passend" aus. "Das stimmt auch. Wir gehen gemeinsam aus. Sie kümmert sich um meinen verwilderten Garten und züchtet Bio-Gemüse", meinte der Baumeister.

Mit Hochzeiten ist Lugner sehr erfahren: Das erste Man heiratete er 1961 Christine Gmeiner. "Sie war meine Jugendliebe", so der Baumeister. Nach 17 Jahren trennte sich das Ehepaar. 1979 heiratete er erneut. Diese Verbindung hielt aber nur vier Jahre. "Cornelia (Hahn, Anm.) hat mir der damalige OPEC-Generalsekretär ausgespannt", meinte Lugner.

Ehe mit Cathy war "ein Flop"

Es folgte Ehe Nummer drei mit Susanne Dietrich. Die Verbindung endete tragisch: 1984, kurz nach der Scheidung, fiel Dietrich nach einer Schönheitsoperation ins Koma und starb. Mit Christina "Mausi" Lugner folgte die wohl bekannteste Partnerin des Baumeisters. Das Paar heiratete 1991 und machte jahrelang gemeinsam das Societyparkett unsicher. 2007 endete aber auch diese Ehe.

Im 13. September 2014 heiratete Lugner bei einer als Medienspektakel inszenierten fünften Hochzeit im Wiener Schloss Schönbrunn das deutsche Playmate Cathy Schmitz. Hier war bereits nach zwei Jahren wieder Schluss. "Das war ein Flop. Geliebt habe ich – außer Simone – nur Christine und Christina", sagte der Baumeister.

