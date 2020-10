„Corona schenkt uns ein Baby“: BossHoss-Sänger wird wieder Papa

BossHoss-Sänger Alec Völkel und seine Frau Johanna erwarten ihr zweites Kind. "Corona schenkt uns ein Baby", sagte der 48-Jährige der "Bild"-Zeitung. "Für viele Paare ist die Pandemie eine Prüfung, für uns eine Intensivierung der Beziehung.“

Das Geschlecht des Kindes, das im Frühling zur Welt kommen soll, ist noch nicht bekannt. Das Ehepaar hat laut "Bild"-Zeitung bereits einen vier Jahre alten Sohn. Völkel ist als Frontsänger der Country-Rock-Band The BossHoss bekannt. In den vergangenen Jahren waren er und Band-Kollege Sascha Vollmer zudem in TV-Formaten wie der Musik-Castingshow "The Voice of Germany" oder der Sat.1-Show "The Mole" zu sehen.