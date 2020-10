Sondersteuer auf schwere SUV?

Sie sind beliebt, aber auch umstritten: Sport Utility Vehicles, kurz SUV. Hohe Sitzposition, Top-Rundumsicht, meist stark motorisiert. Jeder dritte neu zugelassene Pkw war im Vorjahr in Österreich ein SUV.

Doch da wäre auch die andere Seite. Der cW-Wert ist wegen der massiven Bauweise hoch, das Gewicht pendelt oft um die zwei Tonnen. Oder liegt gar deutlich darüber.

Kritik an den "Übergroßen"

"Es sind nicht die SUV an sich, die in Großstädten Diskussionen auslösen, sondern die übergroßen SUV", sagt der deutsche Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer. Wie BMW X7 (Länge: 5,15 Meter; ab 2,4 Tonnen Leergewicht), Audi Q8 (4,98 m; 2,15 to), Mercedes GLS (5,13 m; 2,45 to), Volvo XC90 (4,95 m; 2,07 to), Range Rover (4,99 m; 2,33 to) und andere.

Der Parkraum in den Städten sei knapp, sagt Dudenhöffer. Und die Mega-SUV passen selten auf einen der kleinen Parkplätze. Zudem fühlen sich andere Verkehrsteilnehmer wie Fußgeher, Radfahrer usw. durch die mächtigen Fahrzeuge gefährdet.

Um die Jahrtausendwende gewann zudem der Umweltschutz immer mehr an Bedeutung, und die Mega-SUV geraten seither immer mehr in die Kritik. Die Hersteller überhörten, so der Direktor des Center Automotive Research (CAR) in Duisburg, geflissentlich die mahnenden Worte. Weil die SUV beliebt und Technologieträger seien. Letzteres hebe das Image, so Dudenhöffer. Und dann wäre da noch das Faktum, dass ebendiese Modelle kräftig Gewinn abwerfen.

Dann noch der Dieselskandal

2015 flog dann auch noch der Dieselskandal auf, der den SUV im Ansehen weiter zusetzte.

Wann ist ein Fahrzeug "schwer"? Dudenhöffer analysierte mit seinem Team die deutschen Zulassungen. In den ersten neun Monaten 2020 wog ein Durchschnitts-Pkw 1514 Kilogramm, wobei ein Plug-in-Hybrid 332 Kilogramm oder 18 Prozent mehr auf die Waage brachte. Bei reinen E-Autos betrug der Unterschied nur 108 Kilogramm (+7 Prozent). Die Leichtgewichte am Markt sind die reinen Benziner. Diese wiegen im Schnitt nur 1338 Kilo.

SUV-Modelle liegen freilich weit darüber. Die Sport Utility Vehicles wogen heuer durchschnittlich 1613 Kilogramm – um 99 Kilogramm mehr als ein Durchschnitts-Pkw.

Die drei schwersten Marken sind: Land Rover (durchschnittlich 2078 Kilogramm zwischen Jänner und September 2020), Porsche (1907 kg) und Volvo (1883 kg).

10 Euro pro Kilo Übergewicht

Frankreich möchte gegen die Schwergewichte vorgehen. Künftig sollen, so lautet die Gesetzesvorlage, Fahrzeuge über 1,8 Tonnen pro Kilogramm Übergewicht zehn Euro mehr kosten. Ausnahmen gelten für E-Autos, Hybride, Wasserstoff-Fahrzeuge und "Fahrzeuge für große Familien". Dudenhöffer: "Die Autobauer müssen aufpassen, dass diese Diskussion nicht auch zu uns herüberschwappt. Die Schweizer Grünen sind schon auf den Zug aufgesprungen, die Schweden interessieren sich auch dafür."

Artikel von Carsten Hebestreit