Skifahrer schlittern über gesperrte Piste: Video zeigt "Horrorunfälle" im Zillertal

"Nur für Geübte" lautet der Hinweis zur Talabfahrt Nummer 10 nach Zell im Zillertal: Schon bei guten Bedingungen verlangt die schwarze Piste Wintersportlern aufgrund ihrer Steilheit in Sachen Technik, Erfahrung und Kraft einiges ab. Derzeit ist die Talabfahrt jedoch gesperrt – weil "die Verhältnisse nicht stimmen", heißt es von der Verantwortlichen der Bergbahnen.

Ungebremst auf eisigem Untergrund

Von der Pistensperre, auf die bei den Liftstationen in Form von Tafeln hingewiesen wird, ließen sich aber einige Skifahrer nicht abhalten. Ein Video, das derzeit auf TikTok viral geht, zeigt die Folgen: Im steilen und eisigen Gelände schlittern mehrere Wintersportler in hohem Tempo auf dem harten Untergrund ungebremst in Richtung Tal.

Die Stürze wurden vom Pistenrand im unteren Teil der Abfahrt gefilmt, Zeugen berichteten von mehreren Verletzten. Auf den Videos ist außerdem zu sehen, wie zahlreiche Skifahrer schon bei einbrechender Dunkelheit abseits der Piste in der Wiese ins Tal steigen. "Niemand kam da mehr runter", schreibt ein Zeuge in den Kommentaren. Ein anderer meint: "Das ganze Ding war aus Eis".

Die Zillertal Arena wies auf ihren Social Media-Kanälen nochmals gesondert auf die Sperre hin und stellte klar: "Wir haften für keine Unfälle auf gesperrten Pisten". Alle anderen Talabfahrten in der Zillertal Arena seien geöffnet und befahrbar, auch die Abfahrt 10 werde geöffnet, "sobald ein sicherer Betrieb mit ausreichend Schnee möglich ist".

Schwere Unfälle in Skigebieten

In Österreichs Wintersportorten kam es zuletzt bei schwierigen Fahrverhältnissen zu mehreren schweren Unfällen. Im Skigebiet Rosshütte in Seefeld in Tirol starb eine 14-jährige Niederösterreicherin bei der Abfahrt. Sie war von der Piste abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ihr Vater hatte noch versucht, sie wiederzubeleben, scheiterte aber.

Auch für einen 14-jährigen Niederländer kam im Skigebiet Hochoetz jede Hilfe zu spät: Der Bursch war am zweiten Weihnachtsfeiertag über den Pistenrand hinaus gefahren und etwa 25 Meter über eine steile Böschung abgestürzt. In Hinterstoder zog sich ein Skifahrer am Stefanitag so schwere Kopfverletzungen zu, dass er noch am Pistenrand wiederbelebt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins Spital gebracht werden musste.

