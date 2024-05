Lkw verlor in Liezen hunderte Bierkisten

Das Ladegut verteilte sich auf der Fahrbahn und musste in mühsamer Kleinarbeit aufgesammelt werden.

Erst vier Tage ist es her, dass die OÖN über einen "Trauerfall für Weißbierfans" im Innviertel berichteten: In einem Kreisverkehr bei Geinberg (Bezirk Ried im Innkreis) hatte ein Lastwagen an die 10.000 Flaschen Weizen verloren, die Feuerwehren standen stundenlang im Einsatz.

Nun kam es in der Steiermark unweit der Grenze zu Oberösterreich zu einem ähnlichen Vorfall: Am Dienstagmorgen stürzten im Gemeindegebiet von Liezen hunderter Gösser-Kisten auf die Fahrbahn. Einem Biertransporter war Großteil seines Ladeguts im Kreisverkehr an der Kreuzung der B320 mit der A9-Auffahrt sowie der B146 und der Werkstraße abhanden gekommen.

Stundenlanger Einsatz

20 Einsatzkräfte zweier Feuerwehren waren mehrere Stunden lang damit beschäftigt, die Flaschen und Kisten zu bergen, beziehungsweise die zerbrochenen Flaschen von der Fahrbahn zu beseitigen. Mit Unterstützung der Straßenmeisterei Liezen, einem Radlader und einem Kipp-Lkw sowie dem Stapler eines nahegelegenen Industriebetriebes wurden die zerbrochenen Bierflaschen verladen und entsorgt. Der Rest der Ladung musste gesichert werden, danach konnte das beschädigte Sattelkraftfahrzeug unter Begleitung der Polizei die Unfallstelle verlassen.

Mittels einer Kehrmaschine wurde die Fahrbahn von den restlichen Glasscherben gereinigt, sodass der betroffene Knotenpunkt gegen 10 Uhr wieder für den Verkehr vollständig freigegeben werden konnte. Aufgrund der beengten Verkehrsführung im Einsatzbereich kam es im Morgenverkehr zu erheblichen Beeinträchtigungen und Rückstaus, teilte die Feuerwehr Liezen auf ihrer Website mit.

Lokalisierung: Zu dem Unglück kam es an einem Kreisverkehr im Osten der Stadt Liezen

Generell scheint der Mai kein guter Monat für Brauereien zu sein, die ihr hopfiges Erzeugnis von A nach B bringen wollen: Gleich zwei Mal binnen weniger Tage war einem Lastwagen eine große Menge an Bier aus der Salzburger Brauerei "Stiegl" abhanden gekommen.

22 Einsatzkräfte der Feuerwehr St. Johann waren rund zwei Stunden lang beschäftigt. Bild: FF St. Johann im Pongau

Nachdem die Feuerwehr Anfang Mai in der Braustadt Zwettl in Niederösterreich in mühseliger Kleinarbeit hunderte zerbrochene Bierflaschen von der Fahrbahn räumen musste, rückten die Kameraden einige Tage später im Bundesland Salzburg zu einem ähnlichen Einsatz aus.

