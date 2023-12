Skifahrer (37) nach Sturz in Hinterstoder reanimiert

Der Skiurlaub hat für einen 37-jährigen Deutschen am zweiten Weihnachtsfeiertag im Krankenhaus geendet: Der Wintersportler war am Vormittag auf der Höss in Hinterstoder (Bezirk Kirchdorf an der Krems) unterwegs, als es gegen 9:50 Uhr auf der Hösskogel-Abfahrt zu einem folgeschweren Unfall kam: Aus noch ungeklärter Ursache stürzte der 37-Jährige auf der Piste, nur rund 500 Meter von der Liftstation im Bereich der Hutterer Böden entfernt.

Die Hösskogelabfahrt ist im Gipfelbereich schwarz, im unteren Bereich rot markiert. Bild: www.fotokerschi.at

Auf eisigem Untergrund schlitterte er noch einige Meter talwärts, bevor er bewusstlos auf der Piste liegen blieb. Zeugen leisteten sofort erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Bei seinem Sturz hatte sich der Mann so schwere Verletzungen zugezogen, dass er noch an Ort und Stelle von Pistenrettern, Sanitätern und einem Notarzt reanimiert werden musste.

Polizei sucht Zeugen

Nach der Erstversorgung wurde der Mann, der schwere Schädelverletzungen erlitten hatte, mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 99" in das Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Der genaue Unfallhergang ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Windischgarsten unter der Telefonnummer 059133/4128 zu melden.

Neunjähriger in Obertraun schwer verletzt

Es war nicht der einzige schwere Unfall zu den Weihnachtsfeiertagen auf Oberösterreichs Skipisten: Erst am Christtag stand der Rettungshubschrauber am Krippenstein im Einsatz, nachdem ein Neunjähriger am Pistenrand zu Sturz gekommen war. Der Aufprall im plattigen Felsgelände neben der Piste war so heftig, dass der Skihelm zerbrach. Das deutsche Urlauberkind wurde per Helikopter in ein Spital gebracht.

Auch in Tirol verletzte sich ein Kind beim Skifahren: Eine Zehnjährige hatte im Skigebiet Kitzbühel-Kirchberg die Kontrolle über ihre Ski verloren und war gegen einen Baum geprallt. Ein Zeuge leistete erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang, das Mädchen wurde ins Spital geflogen.

Pistenrettung und Alpinpolizei rückten im Skigebiet Ischgl aus, nachdem eine 31-jährige Deutsche mit den Skiern in eine steile Rinnen geraten war und sich weder vor noch zurück traute. Unterkühlt und erschöpft, aber unverletzt wurde die Frau zurück auf die Piste gebracht.

