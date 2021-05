Salzburger Handy-App für Selbsttests funktioniert noch nicht

Doch anders als in anderen Bundesländern funktioniert die Anerkennung der Selbsttests noch nicht reibungslos. Die vorgesehene Smartphone-App ist in den Stores von Apple und Google noch nicht freigeschaltet worden. Darum bietet das Rote Kreuz eine Zwischenlösung an.

"Selbsttest RK Salzburg" heißt die App, die das Freitesten mit den Wohnzimmer-Schnelltests aus der Apotheke möglich machen soll. Mit jedem Test wird ein QR-Code ausgegeben, der vor der Durchführung des Tests gescannt wird. Wenn das Ergebnis vorliegt, wird es abfotografiert und an die App geschickt. Die Daten werden bei den Behörden eingemeldet, die Nutzer erhalten in der Folge eine Bestätigung, die 24 Stunden lang zum Eintritt für Gastronomie und Co berechtigt.

"Wir haben die App bereits im April eingereicht", sagte Rot-Kreuz-Sprecherin Roberta Thanner am Mittwoch zur APA. Die Kommunikation mit den großen Konzernen sei dabei herausfordernd, weil es schwer sei, die richtigen Ansprechpartner zu erreichen. Man stehe aber mittlerweile mit beiden Unternehmen in Kontakt. "In den nächsten Tagen ist aber mit einer Freigabe noch nicht zu rechnen, wurde uns gesagt." Im Zusammenhang mit Gesundheitsdaten und Corona würden strengere Prüfverfahren gelten, als bei vielen anderen Apps. "Auf den Freigabeprozess haben wir leider keinen Einfluss."

Damit sich Salzburgerinnen und Salzburger dennoch ihre Wohnzimmertests offiziell bestätigen lassen können, gibt es ab heute wie in anderen Bundesländern auch eine Lösung per Internetseite. Auf www.salzburg-testet.at wurde die neue Funktion "Anmeldung zum Selbsttest" installiert. Hier wird nach der Eingabe der persönlichen Daten das Foto des Teststreifens mit QR-Code hochgeladen, bevor man später eine Bestätigungs-SMS bekommt. Die neue Funktion soll heute, 16.00 Uhr, freigeschaltet werden. In Salzburg werden pro Person und Monat zehn Selbsttests samt den dazugehörigen QR-Codes gratis ausgegeben.