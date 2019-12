Person nach Lawinenabgang in St. Anton am Arlberg reanimiert

Die von der Lawine verschüttete Person in St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) ist mittels Taubergung geborgen worden. Das Kriseninterventionsteam sei am Unglücksort, da mehrere Personen zur Zeit des Lawinenabgangs an Ort und Stelle gewesen seien, hieß es von der Polizei.

Über die Identität des Verschütteten konnte noch keine Angaben gemacht werden. Die Person war zuvor reanimiert worden.



