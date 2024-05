Mehrere 10.000 Euro für "Wohnmobil" überwiesen: 80-Jähriger fiel auf Betrügermasche herein

Der Mann überwies das Geld auf ein Treuhandkonto. Als danach weitere finanzielle Forderungen des angeblichen Verkäufers eintrafen, erkannte der Kärntner den Betrug und verständigte die Polizei, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten am Mittwoch mit.

Der Villacher war am Mittwoch über eine Onlinebörse auf ein gebrauchtes Wohnmobil aufmerksam geworden, das dort für mehrere 10.000 Euro zum Verkauf angeboten wurde. Er kontaktierte den vorgeblich in Schweden wohnhaften Verkäufer via E-Mail. Dabei vereinbarten sie, dass der Geldbetrag auf ein Treuhandkonto einer deutschen Logistikfirma überwiesen werden sollte, was der 80-Jährige dann auch tat.

Rechnung über mehrere tausend Euro

Als er aber eine weitere Rechnung über mehrere tausend Euro für die Versicherung des Transportes des Wohnmobils aus Deutschland erhielt, erstattete er Anzeige. Weitere Ermittlungen seien erforderlich, hieß es seitens der Polizei, diese würden vom Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos Villach geführt.

