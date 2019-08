Am Wochenende bis zu 32 Grad, dann kommt der Regen

Am Sonntag ist in Oberösterreich mit Temperaturen von bis zu 32 Grad zu rechnen, prophezeite die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik am Donnerstag.

Am Freitag wechseln Sonne und Wolken einander ab. Dabei kommt es besonders an der Alpennordseite sowie im Norden und Osten zu Regenschauern, die stellenweise auch gewittrig sein können. Auch im Bergland im Süden sind am Nachmittag gewittrige Regenschauer möglich. Generell beruhigt sich das Wetter aber im Laufe des Nachmittages von Westen her, die sonnigen Abschnitte werden länger, vor allem im Flachland. Auf lebhaften Westwind mit Spitzen um die 40 km/h müssen sich die Oberösterreicher am Freitag einstellen. Die Frühtemperaturen erreichen hierzulande elf bis 15 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 19 bis 24 Grad.

Am Samstag überwiegt der freundliche und öfter auch sonnige Wettercharakter. Durchziehende hohe Schleierwolken können den Sonnenschein aber immer wieder trüben, im Westen und Norden Österreichs ziehen auch ein paar dichte Wolkenfelder durch. Dabei bleibt es aber meist trocken. Die Frühtemperaturen liegen zwischen acht und 14 Grad, untertags werden 23 bis 27 Grad erreicht.

Am Sonntag überwiegt der Sonnenschein, zunächst ist am Himmel über Oberösterreich kein Wölkchen zu sehen. Am Nachmittag bilden sich über den Bergen ein paar harmlose Quellwolken, gegen Abend sind aber nur in Vorarlberg sowie im Tiroler Oberland einzelne Gewitter zu erwarten. Die Höchstwerte liegen am Sonntag zwischen 27 bis 32 Grad.

Am Montag dominieren von Vorarlberg bis nach Oberösterreich schon von der Früh weg die Wolken und Regenschauer sowie lokale Gewitter gehen nieder. Ab dem späteren Nachmittag lockern die Wolken dort wieder auf. Nach Osten zeigt sich die Sonne deutlich öfter. Am ehesten trocken bleibt es im Flachland des Ostens und im Südosten von Österreich. Die Nachmittagstemperaturen liegen bei uns zwischen 22 und 26 Grad.

Am Dienstag ist es im Westen ganztägig wolkenverhangen und zumindest zeitweise regnet es. Sonst gibt es anfangs viele Wolken und ein paar Regenschauer. Im Laufe des Vormittages lockert die Bewölkung auf und die Sonne kommt zum Vorschein. Am Nachmittag entwickeln sich Quellwolken und vor allem im Bergland sowie im Süden Gewitter. Der Wind weht schwach bis mäßig aus variablen Richtungen. Die Tiefsttemperaturen betragen zwölf bis 21 Grad, die Tageshöchsttemperaturen von West nach Ost 19 bis 30 Grad.

Die detaillierte Prognose in Ihrer Region: