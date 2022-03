Zeuge verfolgte Serieneinbrecher und dirigierte die Polizei

Gestern, Montagnachmittag, bekam die Linzer Polizei einen Anruf: Ein Zeuge meldete, dass er einen Einbrecher wiedererkannt hat, der am Sonntag aus einem Kellerabteil in Linz ein Trailbike gestohlen hat. Er habe den Täter eindeutig wiedererkannt. Der 39-jährige Linzer folgte dem Beschuldigten und dirigierte die Polizeistreifen zum Aufenthaltsort des Einbrechers. Wenig später klickten die Handschellen. Die Polizei nahm einen 33-Jährigen aus dem Bezirk Perg fest. Zu den Vorwürfen zeigte sich der Beschuldigte geständig.

Gegen den Mann wird aber auch wegen des Verdachts einer Einbruchsserie in St. Georgen an der Gusen und in Steyregg ermittelt. Der Mann soll insgesamt 15 Mal zugeschlagen haben, die Beute waren jedes Mal Fahrräder. Der Schaden beträgt mindestens 20.000 Euro.

Der Festgenommene wurde aufgrund der Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz überstellt.