Welser Feuerwehrchef: "Die Ich-AGs und Vollkaskomentalität nehmen zu"

Bei der Bilanzpressekonferenz der Welser Feuerwehr standen neben der eindrucksvollen Einsatzstatistik 2023 vor allem die Karriere-Ambitionen des Welser Feuerwehrchefs Roland Weber im Mittelpunkt. Weber bewirbt sich ja um den Posten des stellvertretenden Landesfeuerwehr-Kommandanten, diesen hat derzeit Michael Hutterer inne. "Ich kandidiere nicht gegen Hutterer, sondern für die Funktion, weil ich glaube, wir müssen die Fahrtrichtung etwas korrigieren", sagt der Marchtrenker. Die Feuerwehr sei zu ihrer Stärke aufgrund der föderalen Strukturen gekommen, derzeit laufe es aber Richtung Zentralisierung. "Wir müssen den Fleiß und die Power der Leute über die Fläche und nicht über die Spitzen abbilden", meint Weber. Man brauche ein dichtes Netz an kleinen Feuerwehren, denn "ein Netz hält nur, wenn es viele Knoten hat".

Zum Teil seien Feuerwehren aber mit Technik und Fahrzeugen hochgerüstet, für die es auch die entsprechende Ausbildung brauche. "Wir müssen einen Mittelweg finden, nicht nur Technik um der Technik willen, sondern Technik, die Sinn ergibt", sagt Weber.

Vollkaskomentalität

Ein großes Problem sieht er in der Vollkaskomentalität mancher Bürger und die Entwicklung Richtung Ich-AGs. Immer weniger seien bereit, sich unentgeltlich, freiwillig für andere zu engagieren.

Die Wahl findet am 29. Mai statt, wahlberechtigt sind die Abschnitts- und Bezirksfeuerwehrkommandanten. Auch im Falle seiner Wahl zum stellvertretenden Landesfeuerwehr-Chef wird er in Wels an der Kommandospitze bleiben, unterstützt von seinen beiden Stellvertretern Markus Marehard und Jörg Stadler. Sicherheitsreferent Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FP) betonte gestern, er sei überzeugt, "dass Weber der richtige Mann am richtigen Ort ist, der viel dazu beitragen kann, dass die Feuerwehren fit in die Zukunft gehen können."

2868 Einsätze im Jahr 2023

Im Schnitt rückte die Welser Feuerwehr im Vorjahr fast acht Mal pro Tag aus, insgesamt wurden im Vorjahr 2868 Einsätze geleistet. 184 Mal mussten die Kameraden zu Bränden ausrücken. Dabei wurde mehr als die Hälfte von automatischen Brandmeldern entdeckt. 332 Menschen konnten nach Bränden, Verkehrsunfällen und anderen Notlagen gerettet werden.

Die Welser Feuerwehr, die aus hauptamtlichen und freiwilligen Mitarbeitern besteht, ist laufend auf Nachwuchssuche. "Die Zahl der Mitglieder in der Jugend hat sich nach der Corona-Delle zum Glück wieder erholt", sagt Weber. 23 Burschen und Mädchen sind derzeit bei der Feuerwehr aktiv. Bisher wenig Erfolg hatte die Rekrutierung von Freiwilligen mit Migrationshintergrund, erst vor kurzem stellten sich die freiwilligen Einsatzorganisationen Rotes Kreuz und Feuerwehr bei Migrantenvereinen vor.

Noch Luft nach oben ist bei den Frauen, derzeit sind bei der Welser Feuerwehr nur fünf im Aktivstand. Valerie Holter leitet die Jugendarbeit und entfacht bei den Mädels und Jungs das Feuer.

