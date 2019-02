Welios lockt auch in den Ferien mit spannenden Infos

WELS. Knapp acht Jahre nach Eröffnung startet das Science-Center einen "sanften Relaunch".

Das verkündete gestern Geschäftsführer Michael Holl vor der Presse. Bis Ende 2021 werden bewährte Exponate ergänzt und neue aufgebaut.

Ab sofort bietet das Welios für Kinder ab sechs Wissenspfade mit Schwerpunkten wie "Umwelt" und "Elektrizität" an: Buben und Mädchen notieren im Welios erworbenes Wissen in einem Fragebogen und kommen so zu einem Lösungswort.

Nach den Semesterferien starten "Forscherwochen" für Schüler, die dem Lehrplan der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) entsprechen. In den Ferien (16. bis 24. Februar) hat das Welios täglich geöffnet und bietet Spannendes zur Ausstellung "Der Traum vom Fliegen": Montag können alle, die größer als 155 cm sind, einen Flugsimulator bedienen und über Wels fliegen. Dienstag werden in der Technikwerkstatt Holzflugzeuge gebaut, Mittwoch steht Lufthansa-Pilot Simon Ludick Gästen Rede und Antwort, Donnerstag können Besucher am Lego-Wettbewerb teilnehmen, Freitag gibt es Wissenswertes zur "Physik des Fliegens".

"Tornados in Österreich"

Tropische Hitze, Stürme, sintflutartiger Regen, Schneefall schier ohne Ende: Das wird Thema des nächsten "Tea Time Talks" im Welios: Der gebürtige Welser Christian Ortner ist am Sonntag (16.30 Uhr, Eintritt frei) zu Gast: Im Gespräch mit OÖN-Wissenschaftsredakteur Klaus Buttinger spricht der Meteorologe über das unendliche Thema Wetter. "Meine Gesprächspartner sind immer wieder überrascht, wenn ich zeige, dass es auch in Österreich Tornados gibt", sagt der Mitarbeiter der Salzburger Außenstelle der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Ortner wird auch darüber informieren, weshalb extreme Wetterlagen in unseren Breiten zunehmen.

Mehr Infos: www.welios.at

