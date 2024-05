74 statt 30 km/h: Raser musste in Wels Führerschein abgeben

Eine Zivilstreife der Polizei führte eine Kontrolle auf dem Messegelände durch - dort, wo sich die Tuningszene gerne trifft. Auch am Sonntagabend waren aufheulende Motoren und quietschende Reifen zu hören, die Lenker waren mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, so die Polizei am Montag. Gegen 23 Uhr konnte einer der Lenker mit 74 anstatt der erlaubten 30 km/h gemessen werden.

Der Führerschein ist jetzt weg, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Lenker war einsichtig und gestand seinen Fehler ein. Er wird angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.