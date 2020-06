Unbekannter zündete Streugutbehälter an - Zeugenaufruf

Der bislang Unbekannte setzte am Freitag gegen 18 Uhr auf dem Kieslagerplatz hinter dem Gebäude der Feuerwehr in Neukirchen bei Lambach ein PVC-Rohr und einen Streugutbehälter in Brand. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Behälter in Vollbrand, er konnte aber rasch gelöscht werden.

Zeugen konnten zuvor eine jüngere männliche Person mit schwarzer Bekleidung wahrnehmen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lambach unter der Telefonnummer 059133 4183 in Verbindung zu setzen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.