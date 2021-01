Sicherer Umbau für Mitarbeiter und Kunden

Vielen Unternehmen fehlen in der Pandemie die wichtigen Publikumsmessen. Das Ziegelwerk Eder versucht daher durch ein neues sicheres Beratungskonzept den Mangel an Kontakten zu Bauinteressierten auszugleichen. Das Verwaltungsgebäude in Peuerbach wurde umgebaut, der Empfang und die Disposition sind durch Sicherheitsgläser geschützt. Die Büroräumlichkeiten wurden auf Einzelarbeitsplätze umgestellt und ein Sicherheitskonzept für Kunden und Mitarbeiter umgesetzt. Die Arbeitsplätze werden täglich desinfiziert, jeder hat die Möglichkeit, Homeoffice zu nutzen, außerdem werden dem Beratungsteam und der Bürobelegschaft wöchentlich Corona-Schnelltests angeboten. "Im Spätsommer hatten wir 20 Mitarbeiter in Quarantäne, das hat uns wachgerüttelt und zu verschärften Maßnahmen gezwungen", sagt Geschäftsführer Walter Eder.

Der Ziegelhersteller wurde vor kurzem mit dem Quality Award für Weiterempfehlung des market-Instituts ausgezeichnet.

