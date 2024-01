Nachbarschaftshilfe digital: "Zeitbank plus" startet in Offenhausen

Eine Gruppe engagierter Freiwilliger will der Nachbarschaftshilfe in Offenhausen neues Leben verleihen: Der Verein "Zeitbank plus" will die Gemeindebürger dazu animieren, sich gegenseitig im Alltag unter die Arme zu greifen.

Als Basis dient die "Zeitbank plus"-App, die von einem Dachverband mit mehreren Mitgliedsgemeinden in der Steiermark sowie Ober- und Niederösterreich zur Verfügung gestellt wird. In dieser können sich Menschen registrieren und die verschiedensten Dienstleistungen anbieten: Bring- und Holdienste, kleine Arbeiten beim Haus oder auch die grafische Gestaltung einer Geburtstagseinladung. "Es soll auf keinen Fall darum gehen, Dienstleister zu ersetzen", sagt Gemeindevorstand Manfred Zaunbauer, "Ziel ist es, den Zusammenhalt in der Gemeinde zu stärken."

Der Jahresbeitrag beträgt 36 Euro, dafür gibt es zehn "Zeitbank-Gutscheine". Diese können dann gegen die verschiedenen angebotenen Hilfsleistungen eingetauscht werden. "Wir hoffen auch, dass der Austausch zwischen den Generationen gestärkt wird. Ein Junger hilft einem Älteren beim Bedienen von elektrischen Geräten. Dafür passt der Ältere einmal kurz auf die Kinder auf", erklärt Zaunbauer.

Das Gutscheinsystem habe den Vorteil, dass niemand ein schlechtes Gewissen haben müsse, die Hilfsdienste in Anspruch zu nehmen. Neben der App soll es in Offenhausen auch ein kleines physisches Heft mit den angebotenen Hilfen geben, um den Zugang auch älteren Gemeindebürgern zu erleichtern.

Bei der Gründungsveranstaltung waren 27 Personen vor Ort, neun von ihnen bilden nun den Vorstand unter Obfrau Doris Mang, die sich hocherfreut zeigt: "Durch gegenseitigen Austausch von Zeit und Fähigkeiten wird ein soziales Netzwerk geschaffen, das allen Mitgliedern der Gemeinde zugutekommt."

Als großes Projekt wolle der Verein nun eine "Essen auf Rädern"-Aktion in Offenhausen ins Leben rufen, erklärt Zaunbauer: "Das ist bisher immer wieder an der Umsetzung gescheitert. Jetzt haben wir einen Pool aus Freiwilligen, mit dem wir hoffentlich etwas in Bewegung bringen können."

Wer das Projekt unterstützen möchte, bekommt bei Manfred Zaunbauer nähere Informationen: 0676/5390830.

