Kinder spenden fast 13.400 Euro

Mit dem Jahresprojekt "Tumaini – Hoffnung schenken" unterstützt das Grieskirchner Jugendrotkreuz die Arbeit von Markus und Andrea Hagler aus St. Georgen i. A. in Tansania. Das Ehepaar arbeitet vor Ort mit Partnerschulen zusammen und unterstützt neben den Bildungseinrichtungen u. a. auch den Bau von Brunnen. Durch Schulbuffets, Weihnachtsmärkte, Benefizkonzerte und Spendenläufe kamen 13.382 Euro zusammen, das Land OÖ hat den Spendenbetrag der Schüler auf 20.000 Euro aufgestockt. Das nächste Vorhaben, das das Jugendrotkreuz unterstützt, ist ein Projekt in Uganda für Waisenkinder in Bwindi.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.