Triebwagen streifte Pkw nach Auffahrunfall in Straßham

Glimpflich endete ein Unfall an einer Bahnkreuzung im Gemeindegebiet von Straßham: Ein mit vier Personen besetzter Pkw, der wegen Rotlichts an der Kreuzung der Linzer Lokalbahn mit der Ochenstraße gehalten hatte, wurde von hinten von einem nachkommenden Wagen gerammt und auf die Gleise geschoben. Just in dem Moment fuhr ein Triebwagen in Richtung Haltestelle "Straßham-Schönering" und streifte den Pkw an der Frontseite.

Bei dem Unfall wurden ein 47-Jähriger und eine 40-Jährige leicht verletzt, teilte die Polizei am Samstagvormittag mit. Sie benötigten keine Rettung. Für die Aufräumarbeiten rückten die Feuerwehren Alkoven und Polsing an.

Lesen Sie auch: Regionalzug kollidierte in Wippenham mit Stier

Es war nicht der einzige Bahnunfall an diesem Abend in Oberösterreich: Noch am selben Abend kam es im Innviertel zu einem ungewöhnlichen Zugunglück: Im Gemeindegebiet von Wippenham (Bezirk Ried im Innkreis) wurde ein Stier von einem Zuggarnitur gerammt. Das Tier überlebte den Vorfall nicht.

