Fast eine Tonne Kekse für das Kumplgut gebacken

Vollen Einsatz für den guten Zweck zeigten zahlreiche Unternehmen, Vereine und Organisationen. Sie kneteten eifrig Teig und stellten fast eine Tonne Kekse in Handarbeit her, die beim Kekserlmarkt des Erlebnishofs Kumplgut Mitte November reißenden Absatz fanden. "Rund 1300 Leute haben an insgesamt 35 Tage mitgeholfen, an die 990 Kilo wurden verkauft", zieht Kumplgut-Geschäftsführer Florian Aichhorn Bilanz. Mit dabei waren auch engagierte Jugendliche, die beim Sozialprojekt "72 Stunden ohne Kompromiss" fleißig Vanillekipferl und Co. backten.

Mit dem Reinerlös sowie den treuen Unterstützern und Spendern, die Patenschaften abgeschlossen haben, wird krebs- und schwerkranken Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren mit ihren Eltern und Geschwistern auch im nächsten Jahr wieder ein kostenloser Urlaub am Kumplgut ermöglicht. Die Betroffenen können sich hier beispielsweise nach einem Krankenhausaufenthalt in entspannter Umgebung regenerieren und wieder Kraft sammeln.

Nach der coronabedingten Schließung des Kumplguts in der ersten Jahreshälfte nahmen heuer 38 Familien in den Sommermonaten das Angebot an. Drei Mitarbeiter betreuten ihre Gäste rund um die Uhr.