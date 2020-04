Ein Krautschädl schlägt einen neuen Weg ein

16 Jahre lang war Sonntagbauer als Bassist Teil der Welser Rockband, die mit zwei Amadeus Awards sowie mehr als 1500 Konzerten mehr als nur ein lokales Phänomen war.

Im vergangenen Jahr verabschiedeten sich Krautschädl von den Bühnen dieser Welt. Für Sonntagbauer geht es musikalisch weiter. Vom Trio bewegt er sich nun zum Duo, dem er zusammen mit Johannes Meindl den Namen „Love And More Agency“, kurz LAMA, gegeben hat.

Im Sommer wollten die beiden mit dem akustischen Seelenstreichler „So“ an die Öffentlichkeit treten. Doch dann kam die Corona-Krise und die Erkenntnis: Worauf warten? Also wurde „So“ jetzt praktisch aus der „Quarantäne“ veröffentlicht und wird mittlerweile bereits im Radio gespielt.

Das Lied passt zur momentan sehr eigenartigen Zeit. Denn es geht um das Gefühl, nicht zu wissen wohin, und gleichzeitig darum, dass es einmalig schön ist, bei jemandem sein Zuhause zu finden. „In den vergangenen Tagen hat ‚So‘ für uns noch einmal eine ganz neue Bedeutung bekommen“, sagen Sonntagbauer und Meindl. Der Song bringe auf den Punkt, wie sich nicht nur die Musiker, sondern viele Menschen derzeit manchmal fühlen. Man treibe zwischen Langeweile, Hoffnung und Sorge.

Mit „So“ leistet das Duo LAMA seinen Beitrag zum Nachdenken, dass es gerade in schwierigen Zeiten so wichtig ist, Menschen um sich herum zu haben, damit man sich aufgehoben fühlen kann. Und was fehlt, wenn man von einem Tag auf den anderen von Familie, Freunden und Bekannten getrennt wird.