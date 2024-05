Schuldspruch für Trump: Was das historische Urteil für Amerika bedeutet

In allen 34 Anklagepunkten schuldig: Im Prozess um die Verschleierung von Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin haben die Geschworenen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump schuldig gesprochen. Lesen Sie auch: Stormy Daniels: Ihre Aussagen waren entscheidend [OÖNplus] Kommentar zum Thema: Rechtsstaat siegte [OÖNplus] Es ist das erste Mal in der amerikanischen Geschichte, dass ein Ex-Präsident wegen einer Straftat verurteilt wird. Trump ist auch der Erste, der sich mit diesem