Bis 2050 keine Engpässe bei Trinkwasser

Wie funktioniert die Trinkwasserversorgung in Oberösterreich? Oberösterreich bezieht sein Trinkwasser zur Gänze aus Grund- und Quellwasser. Aufbereitung ist nur in wenigen Fällen nötig. 94 Prozent der rund 5300 öffentlichen Wasseranlagen sind kleinere Anlagen, die teils nur wenige Abnehmer haben. Allerdings versorgen mittelgroße und große Anlagen in Summe 89 Prozent der Menschen in Oberösterreich. Die größte Wasserversorgungsanlage hat Linz (Linz AG). Die größte Wassergenossenschaft hat ihren