Verbund ärgert sich über Flugblatt gegen Windräder

"Drei Tage vor der Volksbefragung in Rainbach hat Landesumweltanwalt Martin Donat eine ,amtliche Mitteilung‘ an die Haushalte verteilen lassen. Darin wird mit altbekannten Fehlinformationen versucht, Stimmung gegen das Windkraft-Vorhaben und das Energiepaket für die Gemeinde Rainbach zu erzeugen. Dazu wird sogar das behördliche Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren schlechtgeredet", ärgert man sich beim Verbund.

Umfassend informieren

Mit einem bewussten Schlechtreden von Windkraft will Umweltanwalt Martin Donat freilich nichts zu tun haben: "Es geht um eine umfassende Information. Die Grundlage für eine Abstimmung sollte Wissen sein", sagt er im OÖN-Gespräch. Überhaupt wäre es an der Zeit, sich im Land einer verbindlichen Energieraumplanung zu widmen. Grundlagen wie der unverbindliche Windkraft-Masterplan seien nicht praxistauglich: "Es muss verbindliche Grundlagen geben, wo Windkraft gewünscht und sinnvoll ist. Es muss aber auch ganz klare Ausschlusszonen geben", sagt er. Eine solche sieht er eben in Rainbach. Vor allem die Dimension der geplanten Windkraftanlagen ist für ihn problematisch. "260 Meter Gesamthöhe entspricht etwa dem Doppelten des Mariendoms in Linz und dem Vierfachen der Pfarrkirche in Freistadt. Damit wird die Landschaft entfremdet und technisch verändert", schreibt er in seinem Rundschreiben: Die Energiewende könne ohne Verbauung im Freiwald auskommen.

Im Flugblatt formuliert er auch, dass die Klimarettung nicht der einzige Antrieb für die Errichtung der Windparks sei: "Das Geld vernebelt schon den Blick immer ein wenig. Über Entschädigungen sollte man erst nach dem Verfahren reden. Finanzielle Argumente sind der falsche Antrieb, abzustimmen", ortet er wirtschaftliche Interessen hinter den Anlagen. Den erforderlichen Netzausbau habe dann der Verbraucher zu tragen.

Verbund ortet Angstmache

Seitens des Verbundes ortet man im aktuellen Flugblatt eine bewusste Angstmache des Umweltanwaltes: "Wir halten fest, dass insbesondere die Fotomontage eine falsche Darstellung des Projektes zeigt. Weder sind die Proportionen noch die Standorte korrekt wiedergegeben", heißt es in einer Stellungnahme.

"Seriöse Visualisierungen finden sich in unserer Projektzeitung. Weitere werden im Verlauf des Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahrens vorgelegt und von der Behörde geprüft. Dem Schutzgut ,Landschaftsbild‘ wird in der UVP ein eigenes Kapitel gewidmet sein", heißt es. Polemische Vorwürfe will man im behördlichen Verfahren von Experten untersuchen und vor allem entkräften lassen.

"Dank des Gemeindepaketes kommt die Stromerzeugung aus emissionsfreien Quellen auch der Standortgemeinde Rainbach und ihren Einwohnern zugute. Darum hoffen wir auf eine möglichst hohe Wahlbeteiligung und ein klares Ja zur Energiezukunft", heißt es abschließend.

Wahlbeteiligung erwünscht

Auf eine hohe Wahlbeteiligung hofft auch Donat – allerdings mit einem anderen Ausgang. "Man sollte über Fakten abstimmen und nicht über Stimmungslagen", sagt er. Doch genau die Beeinflussung der Stimmung wirft der Verbund dem Umweltanwalt vor: "Eine Photoshop-Visualisierung ohne Einbeziehung der tatsächlichen Perspektiven, die auch vom Boden her sichtbar sind, dienen nur der Angstmache und Polemik", ist man beim Verbund überzeugt.

