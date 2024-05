Feuerwehr rettete zwei Kajakfahrer aus der Donau

Eine Ausfahrt mit dem Kajak hat für zwei Wassersportler am Freitag ein kaltes und nasses Ende genommen: Das Duo kenterte gegen 17 Uhr bei Mauthausen (Bezirk Perg) und stürzte in die 16 Grad kalte Donau.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte aus: Die Feuerwehren Enns, Blindendorf, Haid, Mauthausen, St. Georgen an der Gusen und Perg wurden unter dem Stichwort "Personenrettung Gewässer" alarmiert. Sie standen gut eine Stunde lang im Einsatz um die unverletzten Bruchpiloten mittels Feuerwehrboten aus den Fluten zu retten und an Land zu bringen.

Die beiden Wassersportler wurden von der Feuerwehr mit Rettungsbooten aus der Donau gerettet. Bild: www.fotokerschi.at | Brandstätter

Für Wassersportler nahm der Vorfall ersten Informationen zufolge ein glimpfliches Ende: Beide dürften unversehrt geblieben sein. Sie mussten nicht medizinisch versorgt werden. Auch die beiden Kajaks wurden von den Einsatzkräften gesichert und ans Ufer gebracht.

